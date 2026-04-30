A Palermo sono stati avviati i lavori per l’installazione del tram, con cantieri mobili che interessano le tratte A, B e C. I lavori, della durata di circa 90 giorni, comporteranno modifiche alla circolazione in Via Libertà e nelle aree vicine. La società responsabile ha comunicato che verranno adottate variazioni temporanee alla viabilità per consentire l’esecuzione delle opere senza interruzioni prolungate.

? Cosa sapere Palermo, SIS S.p.A. avvia cantieri mobili per le tratte A, B e C del tram.. Lavori tecnici per 90 giorni comporteranno variazioni alla viabilità in Via Libertà e zone limitrofe.. L’ordinanza numero 706 dell’Ufficio Traffico e Mobilità urbana ha autorizzato l’installazione di cantieri mobili a Palermo, con l’avvio di rilievi topografici e verifiche sui sottoservizi che interesseranno le tratte A, B e C del progetto tram entro i prossimi 30 giorni. La città si prepara a un cambiamento profondo nella gestione dei suoi flussi stradali. La società SIS S.p.A., incaricata di dare seguito al piano di sviluppo della mobilità sostenibile promosso dall’amministrazione comunale, inizierà presto una serie di operazioni tecniche fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, partono i cantieri per il tram: cambiano i flussi stradali

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