Traguardo dei 40 anni di attività il comune premia tre aziende storiche

Il comune di Castel Focognano ha celebrato il 40° anniversario di attività di tre aziende del territorio. Mercoledì 29 aprile, il sindaco ha consegnato riconoscimenti a queste imprese, che da molti anni operano nella zona e sono considerate parte integrante della vita locale. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare, alla presenza di rappresentanti delle aziende e di alcuni cittadini.

Il comune di Castel Focognano premia tre storiche aziende del territorio. Lo scorso mercoledì, 29 aprile, il sindaco Lorenzo Remo Ricci ha reso omaggio a tre realtà imprenditoriali che, da decenni, rappresentano un punto di riferimento per tutta la comunità.In particolare è stato dato un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Una targa per celebrare il traguardo dei 40 anni di attivitàConfcommercio Ascom Padova non ha voluto mancare alla celebrazione dei 40 anni del ristorante da Cencio di Montegrotto Terme. Castel Focognano premia tre storiche aziende del territorioArezzo, 30 aprile 2026 – Castel Focognano, il comune celebra tre eccellenze locali che hanno superato i 40 anni di attività. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 40 anni di eccellenza: la comunità celebra Il Re; Allyson Felix, ritorno in pista a 40 anni: vuole gareggiare alle Olimpiadi di Los Angeles 28! · Atletica; La storia della bambina con 2 compleanni e di quei 1.000 trapianti che a Monza hanno restituito la vita; Porto Tolle ha celebrato i 40 anni dell’Università Popolare Polesana. Traguardo dei 40 anni di attività, il comune premia tre aziende storicheIl comune di Castel Focognano premia tre storiche aziende del territorio. Lo scorso mercoledì, 29 aprile, il sindaco Lorenzo Remo Ricci ha reso omaggio a tre realtà imprenditoriali che, da decenni, ra ... arezzonotizie.it Italia a Tavola/aprile: dai 40 anni della testata alle novità di Tuttofood 2026Il numero di aprile si apre con un traguardo storico: i 40 anni della nostra testata, da sempre bussola per i professionisti dell'accoglienza. Un'edizione densa che guarda al futuro del fuori casa con ... italiaatavola.net Lido di Dante è diventata il traguardo di un’avventura incredibile: 400 coppie di studenti polacchi sono partite da Cracovia con il pollice alzato per partecipare alla Krakovstop. L’obiettivo della sfida, giunta alla tredicesima edizione, era raggiungere il camping - facebook.com facebook Il 24 aprile a Roma celebriamo un traguardo che parla di storia e di futuro: i 50 anni del Partito Popolare Europeo. x.com