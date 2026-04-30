Un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo un incidente avvenuto sull’autostrada A1 in Toscana. Secondo quanto riferito, il veicolo coinvolto si è scontrato a causa di un carico instabile di un camion, che ha provocato anche il ferimento della compagna del giovane. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

? Cosa sapere Pietro Bellato, 25 anni, muore in ospedale dopo lo scontro su A1 in Toscana.. Il carico instabile di un camion ha causato l'incidente e ferito la compagna.. Pietro Bellato, un venticinquenne di Montegrotto Terme, ha perso la vita dopo due giorni di sofferenze in ospedale a seguito del violento scontro avvenuto sull’autostrada A1 nel tratto toscano. Il tragico evento, che ha colpito il giovane mentre viaggiava con la propria fidanzata, è scaturito dal carico instabile di un autocarro che, per motivi che le autorità stanno ancora cercando di chiarire, è finito sulla corsia opposta proprio nel momento del passaggio della vettura. L'impatto brutale ha causato ferite gravissime ai due occupanti dell'auto, portando al decesso di Pietro dopo il ricovero d'urgenza in terapia intensiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sull’A1: carico instabile di un camion uccide un 25enne

ULTIM'ORA SPAVENTOSO INCIDENTE SULL'A1: CI SONO 3 MORTI E DIVERSI FERITI

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