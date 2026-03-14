Camion carico di legname prende fuoco sull’A1

Nel pomeriggio sull’autostrada A1 Milano–Napoli, tra Caianello e Capua, un camion carico di legname ha preso fuoco improvvisamente, causando disagi alla circolazione e generando momenti di paura tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento.

Il mezzo pesante ha preso fuoco nel pomeriggio al chilometro 718+400. Lunghe code in aumento e traffico deviato: sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Paura e forti disagi alla circolazione nel pomeriggio sull’autostrada A1 Milano–Napoli, dove un camion carico di legname ha preso improvvisamente fuoco nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in direzione Napoli. L’incendio si è verificato intorno alle ore 15.40 al chilometro 718+400, provocando l’immediato intervento dei soccorsi e la conseguente riduzione della carreggiata per consentire le operazioni di messa in sicurezza. A causa dell’incendio e delle operazioni di emergenza la circolazione è stata limitata alla sola corsia di sorpasso, con pesanti ripercussioni sul traffico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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