Questa notte sull’A1 un camion ha preso fuoco, bloccando completamente il traffico tra i km 307 e 309, nel tratto nord dell’autostrada. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Al momento, si registrano lunghe code e disagi per chi viaggia in direzione Nord.

Un camion in fiamme ha causato il blocco totale dell’autostrada A1, nella notte di mercoledì 4 febbraio, nel tratto direzionale Nord, tra i km 307 e 309. L’incidente, avvenuto alle ore 21.45, è stato segnalato a un gruppo di vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, che ha immediatamente inviato due squadre con due autobotti per spegnere il fuoco. Le operazioni di intervento hanno richiesto tempo, e la circolazione è stata paralizzata fino alla conclusione delle operazioni, che sono durate diversi minuti. La notizia, inizialmente poco informata, ha lasciato un forte impatto sul traffico e ha causato ritmi di viaggio significativi, soprattutto per coloro che percorrevano l’A1 nel tratto notturno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camion in fiamme sull’A1, traffico bloccato nella notte

