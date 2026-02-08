Augusta tragedia in moto | 43enne muore durante allenamento di motocross in contrada Balate Indagini in corso

Questa mattina ad Augusta un uomo di 43 anni è morto mentre si allenava in motocross in contrada Balate. L’incidente è avvenuto durante una sessione di allenamento, ma al momento non ci sono ancora dettagli precisi su come sia successo. La vittima è stata soccorsa subito, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire meglio cosa sia accaduto.

Una mattinata di sole, ingannevolmente tranquilla per la cittadina di Augusta, si è trasformata in tragedia con la perdita di un uomo di 43 anni, vittima di un incidente in motocross. Il sinistro, avvenuto poco prima delle 9:00 di oggi, 8 febbraio 2026, in contrada Balate, lungo una strada comunale, ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza delle aree dedicate a questo sport. La vittima, la cui identità non è stata immediatamente resa pubblica, si trovava in compagnia di amici per una sessione di allenamento quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

