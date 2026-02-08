Questa mattina ad Augusta un uomo di 43 anni ha perso il controllo della motocross ed è caduto. Nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta ed è deceduto sul posto. La polizia sta raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire l’accaduto.

Un uomo di 43 anni è morto questa mattina ad Augusta in seguito a un incidente mentre era in sella a una moto da motocross. L’incidente, che secondo una prima ricostruzione è autonomo, è avvenuto poco prima delle 9 in contrada Balate, lungo una strada comunale. L’uomo, che si trovava con alcuni amici per un giro in motocross, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, atterrato in un campo nelle vicinanze. Nonostante i tentativi di soccorso, per il motociclista non c'è stato nulla da fare e i medici ne hanno constatato il decesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragico incidente nel Siracusano: 43enne muore dopo aver perso il controllo della sua motocross

Approfondimenti su Siracusa Tragico

Questa sera, poco dopo le 21, un’auto si è ribaltata sull’A14, tra Porto San Giorgio e il chilometro 280 in direzione sud.

Un uomo di 60 anni di Floridia è morto questa mattina in un incidente sulla strada provinciale 74 tra Floridia e Canicattini Bagni, vicino all’istituto Don Orione.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Siracusa Tragico

Argomenti discussi: Tragico incidente sulla Floridia-Canicattini: è morto il 60enne alla guida dell’auto; Incidente sulla Floridia-Canicattini: è deceduto l’uomo alla guida dell’autovettura; Maltempo, sbanda con l’auto e finisce fuori strada, conducente morto; Il tragico incidente nel Palermitano, morti nell’automedica due soccorritori e una 95enne in dialisi.

Tragico incidente nel Siracusano: 43enne muore dopo aver perso il controllo della sua motocrossUn uomo di 43 anni è morto questa mattina ad Augusta in seguito a un incidente mentre era in sella a una moto da motocross. L’incidente, che secondo una ... gazzettadelsud.it

Tragico incidente autonomo nel Siracusano, morto un 60enne sulla Sp 74E’ morto un 60enne di Floridia vittima di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore della giornata sulla strada provinciale 74, nel Siracusano , nel ... gazzettadelsud.it

Tragico incidente di #Saronno: il dolore degli amici delle due giovani vittime facebook

Profondo dolore per le vittime del tragico incidente ferroviario in #Spagna e tutta la mia vicinanza alle famiglie colpite e ai loro cari. L’Europa e l’Italia sono al fianco del popolo spagnolo in questo momento drammatico. x.com