Tragedia in cantiere | precipita da un balcone e muore addio a Danilo Trentin

Un imprenditore di Castel Ivano è deceduto dopo due settimane di ricovero all’ospedale Santa Chiara di Trento. La vittima sarebbe caduta da un balcone durante un incidente sul cantiere in cui lavorava. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale e tra i colleghi, che hanno espresso cordoglio per la perdita improvvisa. La procura ha avviato indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.