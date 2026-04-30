Tragedia in cantiere | precipita da un balcone e muore addio a Danilo Trentin
Un imprenditore di Castel Ivano è deceduto dopo due settimane di ricovero all’ospedale Santa Chiara di Trento. La vittima sarebbe caduta da un balcone durante un incidente sul cantiere in cui lavorava. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale e tra i colleghi, che hanno espresso cordoglio per la perdita improvvisa. La procura ha avviato indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Dopo due settimane di agonia Danilo Trentin, un imprenditore di Castel Ivano, è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’uomo, 63 anni, ha perso la vita a causa di un gravissimo incidente avvenuto lo scorso 15 aprile in un cantiere di Borgo Valsugana.Secondo le prime ricostruzioni, stava.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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