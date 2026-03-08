Tragedia in albergo a Pietra Ligure | 35enne di Torino precipita dal balcone e muore sul colpo aveva confessato un tradimento

In un albergo di Pietra Ligure, un uomo di 35 anni proveniente da Torino è morto dopo essere precipitato dal balcone. La tragedia si è verificata nella serata di sabato 7 marzo e, secondo le indagini dei carabinieri, un altro ospite del B&B ha segnalato l’accaduto poco dopo. La vittima aveva recentemente confessato un tradimento.

È accaduto intorno alle 22 di sabato sera, a termine di una cena con la compagna dopo la quale, un uomo di 35 anni di Torino, è precipitato dal balcone al terzo piano della struttura ricettiva. La coppia era arrivata da poche ore in Liguria: secondo quanto ricostruito, prima di morire il 35enne avrebbe confessato alla compagna un tradimento. Saranno ora i carabinieri a chiarire cosa sia accaduto negli attimi che hanno preceduto la caduta dal balcone, un gesto volontario confermato durante la prima fase delle indagini. Il volo è avvenuto a diversi metri d'altezza ed è stato fatale per il 35enne, morto sul colpo prima che i soccorsi, immediatamente allertati, riuscissero a raggiungere il B&B con l'automedica, seguiti dai vigili del fuoco e da un'ambulanza di Pietra Soccorso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

