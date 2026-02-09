Donna precipita dal balcone per stendere un piumino e muore | la tragedia questa mattina a Cosenza

Questa mattina a Cassano allo Ionio, una donna è morta cadendo dal balcone mentre stendeva un piumino. La donna ha perso l’equilibrio e non è riuscita a salvarsi. Sono ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’incidente.

Una tragedia improvvisa ha colpito Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, nelle prime ore della mattinata. Una donna di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione, situata al secondo piano di una palazzina residenziale. L’accaduto si è consumato in pochi istanti, davanti agli occhi attoniti di alcuni residenti della zona, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato in ogni modo di prestare soccorso alla donna. Purtroppo, l’impatto con il suolo è stato estremamente violento e le gravi lesioni riportate non hanno lasciato scampo alla 46enne.🔗 Leggi su Dailynews24.it

