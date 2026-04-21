Un uomo scomparso dopo un litigio con il fratello è stato ritrovato nelle campagne di Lecce. La ricerca è durata diverse ore e ha coinvolto cittadini e forze dell'ordine, che hanno individuato la persona intrappolata tra i rovi. Secondo quanto riferito, l’uomo non voleva uscire dal nascondiglio e si trovava in uno stato di shock al momento del ritrovamento.

Un uomo scomparso è stato ritrovato e messo in salvo dopo ore di ricerche nelle campagne tra Lecce e la marina di Frigole. L’operazione, condotta dagli agenti delle Volanti della Questura, è stata resa possibile grazie alla collaborazione di un vicino di casa e all’analisi dei segnali telefonici. Il lieto fine è stato raggiunto dopo che l’uomo, in stato confusionale, è stato convinto a uscire dal suo nascondiglio e affidato alle cure dei sanitari. L’allarme e le prime ricerche Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 15 aprile, quando un cittadino si è rivolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vito Fazzi” per segnalare la scomparsa del fratello.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uomo scomparso dopo una lite con il fratello a Lecce, ritrovato in un groviglio di rovi: non voleva uscire

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