Tragedia a Sant’Angelo | 18enne ucciso dalla sua auto in discesa

Un incidente si è verificato a Sant’Angelo nel pomeriggio del 29 aprile, provocando la morte di un ragazzo di 18 anni. Secondo quanto riferito, il giovane stava guidando una Fiat 500 L quando, per motivi ancora da chiarire, ha dimenticato di azionare il freno. L’auto è scivolata in discesa a Perrillo, finendo con il coinvolgere il veicolo in una situazione fatale. La scena si è conclusa con il decesso del ragazzo sul luogo dell’incidente.

? Cosa sapere Guido Catilino, 18 anni, ucciso dalla sua Fiat 500 L a Sant’Angelo il 29 aprile.. L'auto è scivolata in discesa a Perrillo dopo che il giovane ha dimenticato il freno.. Il pomeriggio del 29 aprile 2026 si è concluso con un bilancio tragico nella frazione Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo, dove Guido Catilino, un ragazzo di soli 18 anni originario di San Martino Valle Caudina, ha perso la vita in un incidente stradale causato dal movimento incontrollato della sua vettura. Il giovane, che viveva nel beneventano ma si trovava in quella zona della Valle Caudina per un pomeriggio di spostamenti, è stato travolto dalla propria Fiat 500 L.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Sant’Angelo: 18enne ucciso dalla sua auto in discesa Notizie correlate Guido Catilino muore travolto dalla sua auto a Sant’Angelo a Cupolo: tragedia mentre tenta di fermarlaIl 18enne di San Martino Valle Caudina è deceduto davanti alle amiche Guido Catilino, 18 anni, è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa... Tragedia nel Beneventano, dimentica di inserire freno a mano: travolto e ucciso dalla sua autoTragedia nel Beneventano, dove un ragazzo di appena 18 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sant’Angelo a Cupolo, travolto dalla sua auto: muore 18enne a Perrillo; Tragedia atroce, Guido perde la vita a 18 anni travolto dalla sua auto; Schiacciata dall'escavatore nel campo: 39enne in fin di vita. Stava pulendo il mezzo con l'idropulitrice; Incidente stradale sul Gargano, scontro tra due auto e tre feriti: coinvolto un carabiniere - FoggiaToday. Sant’Angelo a Cupolo, travolto dalla sua auto: muore 18enne a PerrilloTragedia questa mattina in via Manzoni, a Perrillo, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, dove un giovane di 18 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche, travolto dalla propria auto. Secondo una p ... ntr24.tv Guido muore a 18 anni travolto dalla sua auto in via Manzoni a Perrillo la tragedia a Sant’Angelo a Cupolo, cos’è successo? La dinamica, i punti da chiarireÈ finita così, in pochi istanti, la vita di Guido, 18 anni, morto a Perrillo, frazione di Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi mercoledì ... alphabetcity.it 13 agosto 2026 Sant'Angelo PE Via Moscarola OUTLET VILLAGE - facebook.com facebook