Traffico in tilt sulla Tangenziale | diversi chilometri di coda

Nelle ultime ore si sono formati diversi chilometri di coda sulla Tangenziale, nel tratto compreso tra Agnano e i Camaldoli, in direzione Capodichino. L'intasamento ha causato rallentamenti e disagi agli automobilisti che percorrevano quella zona. La presenza di traffico intenso ha rallentato la circolazione, creando una lunga fila di veicoli in transito. Nessuna informazione ufficiale sulle cause dell'evento è stata comunicata finora.

Una lunga coda si è sviluppata nelle ultime ore nel tratto della Tangenziale tra Agnano e i Camaldoli, in direzione della diramazione per Capodichino. Diverse sono le segnalazioni anche sui social. Sono numerosi i disagi per gli automobilisti e tutti i veicoli in transito lungo il tratto.Si parla.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometriUn incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha provocato una lunga coda di oltre tre chilometri nella mattinata di lunedì. Tragico incidente in tangenziale: morto un uomo, traffico in tilt e chilometri di codaÈ un uomo italiano di 66 anni la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 12 aprile lungo la tangenziale Ovest di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un'altra giornata di traffico in tilt tra autostrada e tangenziale; Elmas, auto ribaltata sulla 130: traffico in tilt verso Cagliari; Tamponamento a catena sulla statale 38 a Tresenda: traffico in tilt; Camion contro auto della scuola guida sulla A12: lunga coda e traffico in tilt. Incidente sulla Statale 655 nel Foggiano, feriti e traffico in tilt: interviene l’elisoccorsoGrave incidente nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 655, all’altezza del chilometro 4, in direzione Foggia. Il bilancio è ... immediato.net Incidente sul ponte di Po: lunghe code e viabilità cittadina in tiltTamponamento tra autovetture, nel pomeriggio verso le 17 sul ponte di Po. L’incidente, che ha coinvolto quattro persone, ha ... cremonaoggi.it Incidente stradale tra Candela e Foggia, feriti e traffico in tilt Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla strada Statale 655, che collega Candela a Foggia. Traffico bloccato a causa di un tamponamento di un furgone che, per quanto ricostruito, avrebbe ta - facebook.com facebook Vigilia del #1Maggio, traffico in aumento per il ponte. Previsti venerdì e domenica i picchi più alti, tra partenze e rientri. Il #meteo regalerà cieli generalmente sereni. Oggi instabilità nel Centro-Sud. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Mil x.com