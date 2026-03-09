Incidente in tangenziale a Milano | traffico in tilt e coda di tre chilometri

Un incidente coinvolgendo due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha causato un blocco del traffico e una coda di oltre tre chilometri nella mattina di lunedì. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e la gestione del traffico. Non si segnalano feriti gravi, ma la circolazione rimane rallentata nella zona.

Un incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha provocato una lunga coda di oltre tre chilometri nella mattinata di lunedì. Lo scontro, avvenuto nel tratto tra le uscite 4 (Cusago Bisceglie Baggio) e 33A (San Siro Settimo Milanese), si è verificato poco prima delle 9. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) per soccorrere una donna di 46 anni. La paziente non è in gravi condizioni. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi. Milano Serravalle, ente gestore delle tangenziali, ha comunicato che si sono formate code di oltre tre chilometri in direzione nord. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

