Tragico incidente in tangenziale | morto un uomo traffico in tilt e chilometri di coda

Nella mattinata di domenica 12 aprile si è verificato un incidente lungo la tangenziale Ovest di Milano, coinvolgendo un veicolo e provocando la morte di un uomo di 66 anni. L’incidente ha causato un blocco del traffico e lunghe code che si sono estese per diversi chilometri. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e gestire la viabilità.

È un uomo italiano di 66 anni la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 12 aprile lungo la tangenziale Ovest di Milano (A50). L'uomo ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un mezzo pesante fermo a lato della carreggiata, nella piazzola di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Incidente in tangenziale a Milano: traffico in tilt e coda di tre chilometriUn incidente tra due auto sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50) ha provocato una lunga coda di oltre tre chilometri nella mattinata di lunedì. Tragico incidente tra camion in A4: morto un uomo, 6 chilometri di codaLo scontro all’altezza di Bolgare: 6 km di coda e viabilità ridotta a una sola corsia. Incidente frontale tra un SUV e un pullman a Oderzo in provincia di Treviso