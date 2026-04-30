Traffico di droga nei quartieri spagnoli | sequestri per 5 milioni di euro

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito otto provvedimenti di sequestro di prevenzione patrimoniale nei quartieri spagnoli, su disposizione del Tribunale di Napoli. I sequestri sono finalizzati alla confisca di beni appartenenti a sette soggetti coinvolti in un traffico di droga. Complessivamente, il valore dei beni sequestrati si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Le operazioni rientrano in un’indagine sulle attività illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti.

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a (otto provvedimenti di sequestro di prevenzione patrimoniale, finalizzati alla confisca, nei confronti di altrettanti soggetti, contestualmente disposti dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della.🔗 Leggi su Napolitoday.it

MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités

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