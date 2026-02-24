Nettuno | blitz nei quartieri Sandalo Santa Barbara Tre Cancelli e Cretarossa Sequestri di droga e maxi-multe

Nella mattinata di oggi, i carabinieri di Anzio hanno effettuato un blitz nei quartieri Sandalo, Santa Barbara, Tre Cancelli e Cretarossa, sequestrando droga e multando diversi individui. L’operazione, supportata dai cani antidroga del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, mira a ridurre il traffico illecito e aumentare la sicurezza nei quartieri. Durante i controlli, sono stati identificati numerosi soggetti e sequestrati sostanze stupefacenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Nettuno, 24 febbraio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare attenzione ai quartieri Sandalo, Santa Barbara, Tre Cancelli e Cretarossa. Le attività si sono concentrate inizialmente nelle aree di via Livatino e via Santa Barbara, dove i militari, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno effettuato controlli mirati alla prevenzione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

