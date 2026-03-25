traffico di droga sequestri dia per 8 milioni

La Direzione Investigativa Antimafia ha sequestrato beni per un valore di 8 milioni di euro a un gruppo sardo coinvolto nel traffico di droga. L'operazione ha portato all'esecuzione di un decreto di confisca emesso dal giudice. Le autorità hanno agito nell’ambito di un’indagine che riguarda attività illecite legate alla criminalità organizzata.

La DIA sequestra beni per 8 milioni a un gruppo sardo legato al traffico di droga. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, nei confronti di cinque soggetti coinvolti nell’operazione “Polo Ovest”, condotta dall’Arma dei Carabinieri. Il provvedimento arriva dopo la quantificazione dei profitti che si ritengono illeciti perché, secondo gli investigatori, derivanti dal traffico di droga tra la Sardegna e il resto della Penisola. Le indagini hanno delineato il ruolo centrale degli indagati, ritenuti tra gli organizzatori ed esecutori del sodalizio criminale responsabile di ingenti movimentazioni di droga. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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