In una scuola, una classe si distingue per il suo ambiente diverso dai tipici spazi grigi e monotoni. Qui, tra disegni colorati e messaggi di solidarietà, si crea un’atmosfera vivace e accogliente. La narrazione si concentra su storie di inclusione e collaborazione tra gli studenti, che portano avanti progetti e iniziative per rendere più vivace e solidale il loro spazio scolastico.

Avete presente quelle aule scolastiche un po’ tristi, con i muri grigi che mettono sonno? Ecco, la nostra classe è l’esatto contrario. Se entrate da noi, vi sembrerà di essere in un museo allegro: le pareti sono decorate con diciannove cartelloni che raccontano chi siamo. Non è solo per bellezza: avere intorno ciò che abbiamo creato ci fa sentire a casa, aumenta la nostra autostima e ci aiuta a concentrarci meglio. In un ambiente così colorato la fantasia non si ferma mai. Proprio qui è nato il progetto " L’arte di narrare e la meraviglia di illustrare ", partito mentre studiavamo i miti, quei racconti antichissimi nati per spiegare i segreti del mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra miti, disegni e solidarietà: "Il nostro arcobaleno di storie"

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