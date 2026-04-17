Borgomanero nido Arcobaleno | al nido Arcobaleno l' ora extra del pomeriggio raddoppia i posti e diventa gratuita

L'amministrazione comunale di Borgomanero ha confermato il potenziamento del servizio di prolungamento orario presso l'asilo nido comunale "Arcobaleno" per l'anno educativo 20252026. Il provvedimento introduce due modifiche sostanziali per agevolare le famiglie: il raddoppio dei posti.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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