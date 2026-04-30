Tra le pietre di un muretto a secco in Aspromonte scoperto un deposito clandestino di armi pronte all’uso

Durante un sopralluogo in un’area isolata dell’Aspromonte, le forze dell’ordine hanno individuato un deposito nascosto tra le pietre di un muretto a secco. All’interno, sono state trovate diverse armi, pronte per essere utilizzate. La scoperta è avvenuta nel corso di un’operazione di controllo sul territorio. Le armi sono state sequestrate e si stanno svolgendo ulteriori indagini per identificare chi possa essere il proprietario del deposito.

Tra le pietre anonime di un muretto a secco, in un angolo remoto dell’Aspromonte, si nascondeva un arsenale pronto all’uso. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Sant’Ilario dello Jonio, insieme allo Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria”, che hanno inferto un nuovo colpo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Vernio: scoperto deposito di armi e munizioni. La procura: “Prato laboratorio criminale multietnico”La squadra mobile ha trovato due pistole Beretta – una calibro 7,65 e una calibro 9 -, una scacciacani replica di una Beretta calibro 9, un revolver... Leggi anche: Prato, scoperto deposito di armi e droga a Vernio. Sequestrate cinque pistole, munizioni e 30mila euro in contanti Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tra le pietre di un muretto a secco in Aspromonte, scoperto un deposito clandestino di armi pronte all’uso; Aspromonte, scoperto deposito di armi nascosto tra le pietre; Armi nascoste tra le pietre dell'Aspromonte: i Carabinieri scoprono un arsenale clandestino a Ciminà · LaC News24; Aspromonte, armi nascoste in un muretto a secco: Carabinieri scoprono un deposito clandestino a Ciminà - VIDEO. Armi nascoste tra le pietre in Aspromonte. Scoperto un deposito clandestino pronto all’uso – VIDEOCIMINA’ (REGGIO CALABRIA) Un nascondiglio invisibile, incastonato tra le pietre di un muretto a secco a Ciminà, nel cuore aspro e impervio dell’Aspromonte. È qui che i carabinieri di Sant’Ilario dello ... corrieredellacalabria.it Armi nascoste tra le pietre, scoperto un deposito clandestino in AspromonteUn nascondiglio invisibile, incastonato tra le pietre di un muretto a secco a Ciminà (RC), nel cuore aspro e impervio dell'Aspromonte ... italpress.com Armi nascoste tra le pietre: scoperto arsenale segreto nell'Aspromonte Leggi qui l'articolo https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/128534/arsenale-nascosto-tra-le-pietre-dellaspromonte-scoperto-deposito-clandestino-di-armi - facebook.com facebook