Tra le pietre di un muretto a secco in Aspromonte scoperto un deposito clandestino di armi pronte all’uso

Da reggiotoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un sopralluogo in un’area isolata dell’Aspromonte, le forze dell’ordine hanno individuato un deposito nascosto tra le pietre di un muretto a secco. All’interno, sono state trovate diverse armi, pronte per essere utilizzate. La scoperta è avvenuta nel corso di un’operazione di controllo sul territorio. Le armi sono state sequestrate e si stanno svolgendo ulteriori indagini per identificare chi possa essere il proprietario del deposito.

Tra le pietre anonime di un muretto a secco, in un angolo remoto dell’Aspromonte, si nascondeva un arsenale pronto all’uso. A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Sant’Ilario dello Jonio, insieme allo Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria”, che hanno inferto un nuovo colpo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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