La resa dei conti tra Usa e Iran lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi Axios | Ecco le prove dell’attacco vicino | Trump è stufo

Malgrado gli annunci ufficiali, non ci sono prove che una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran sia all’orizzonte. Anzi, ci sono sempre più prove che una guerra sia imminente. Lo scrive il sito americano Axios, che cita alcune fonti interne alla Casa Bianca e vicine a Donald Trump. «Il capo si sta stufando. Alcune persone intorno a lui lo mettono in guardia dal dichiarare guerra all’Iran, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di assistere a un’azione concreta nelle prossime settimane», spiega ad Axios un consigliere del presidente americano. L’ipotesi di una guerra congiunta Usa-Israele.🔗 Leggi su Open.online

La flotta USA alle porte dell’Iran: Trump pronto a colpire un regime che sta crollando

