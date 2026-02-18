La resa dei conti tra Usa e Iran lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi Axios | Ecco le prove dell’attacco vicino | Trump è stufo
Gli Stati Uniti accusano l’Iran di aver orchestrato un attacco vicino a un porto strategico, secondo fonti di Axios che mostrano prove concrete. La tensione tra i due paesi cresce, mentre le manovre militari si intensificano: navi da guerra si spostano nel Golfo e droni sorvolano la zona. Donald Trump, ormai sfinito dalle continue provocazioni, avrebbe perso la pazienza. Le trattative rimangono bloccate e nessuna soluzione diplomatica sembra imminente, lasciando il futuro della regione in bilico.
Malgrado gli annunci ufficiali, non ci sono prove che una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran sia all’orizzonte. Anzi, ci sono sempre più prove che una guerra sia imminente. Lo scrive il sito americano Axios, che cita alcune fonti interne alla Casa Bianca e vicine a Donald Trump. «Il capo si sta stufando. Alcune persone intorno a lui lo mettono in guardia dal dichiarare guerra all’Iran, ma credo che ci sia il 90% di possibilità di assistere a un’azione concreta nelle prossime settimane», spiega ad Axios un consigliere del presidente americano. L’ipotesi di una guerra congiunta Usa-Israele.🔗 Leggi su Open.online
Axios: "Negoziati in stallo, probabilità di attacco americano al 90%". Khamenei: "Potremmo affondare le navi Usa". E Teheran annuncia esercitazioni con la RussiaSecondo Axios, le negoziazioni tra Iran e Stati Uniti sono ferme e ora si stima che ci sia il 90% di probabilità di un attacco militare americano.
