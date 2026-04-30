Nel primo fine settimana di maggio, Grosseto e le località vicine ospiteranno una serie di eventi che spaziano tra celebrazioni religiose, tradizioni popolari e manifestazioni culturali. La città e il litorale di Marina di Grosseto saranno protagonisti di iniziative che coinvolgono il centro storico, la diocesi e le aree costiere, creando un calendario ricco di appuntamenti. Durante questo periodo si osserva anche chi decide di entrare nel sacerdozio e chi, invece, si dedica al canto nelle spiagge di Marina e Principina.

Nel primo fine settimana di maggio Grosseto e la sua costa vivranno giornate intense tra fede, tradizione popolare ed eventi culturali, in un intreccio che coinvolge il centro, la diocesi e il litorale di Marina di Grosseto. Il cuore spirituale delle celebrazioni sarà rappresentato dalla festa annuale della Madonna delle Grazie, compatrona della città e della diocesi. Un appuntamento che quest’anno assume un significato ancora più profondo: domenica alle 18 in Cattedrale il vescovo Bernardino ordinerà diaconi i seminaristi Zeno Bonato (foto a destra) e Andrea Bussi (foto a sinistra), segnando il primo passo verso il sacerdozio. La festa della Madonna delle Grazie, organizzata dalla Congregazione dedicata e dalla Cattedrale, sarà preceduta da un triduo dal titolo ’Sulle orme di Maria’.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra fede e tradizioni. Chi entra nel sacerdozio e chi esce a cantare a Marina e Principina

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