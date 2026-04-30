Toscana così il garante per l' infanzia è diventato un caso 2

In Toscana, la nomina del garante per l'infanzia ha suscitato un acceso dibattito. La questione ha portato alla luce divergenze tra le istituzioni e ha coinvolto vari soggetti del settore. La situazione ha generato molta attenzione sui media locali e ha portato a interrogativi sulla procedura adottata. Al momento, non ci sono ancora decisioni definitive, ma il caso continua a essere al centro dell'attenzione pubblica.

Firenze, 30 aprile 2026 – È davvero un pasticcio quello che è nato, in Toscana, attorno alla nomina del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, di cui mi sto occupando da qualche tempo (per chi si è perso la questione c’è una puntata riassuntiva delle Pecore Elettriche uscita lunedì 27 aprile).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, così il garante per l'infanzia è diventato un caso / 2 Toscana, così il garante per l'infanzia è diventato un caso / 2 Notizie correlate Toscana, così il garante per l'infanzia è diventato un casoFirenze, 27 aprile 2026 – È diventata un caso, in Toscana, la nomina del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, carica attualmente vacante... Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanziaFirenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In Consiglio Toscana stallo su Garante infanzia, verso rinvio nomina; [AGGIORNATA] - Consiglio Toscana, rinviata la nomina del Garante dell'infanzia; Il professor Bianchi sul Garante per l'infanzia: Separare politica e amministrazione; Garante toscano per l’infanzia e l’adolescenza: nomina rinviata. Il professor Bianchi sul Garante per l'infanzia: Separare politica e amministrazioneIl docente di Diritto costituzionale dell’Università di Firenze interviene sul tema. Dibattito in Consiglio regionale ... lanazione.it In Consiglio Toscana stallo su Garante infanzia, verso rinvio nominaStallo in Consiglio regionale della Toscana sulla nomina del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza: all’ordine del giorno dei lavori d’aula oggi c’era l’atto della commissione affari istituzionali ... controradio.it Monte Faeta l’incendio è ancora attivo #lucca #toscana - facebook.com facebook #1Maggio per un lavoro dignitoso. Decine le iniziative in Toscana. La segretaria #CislToscana Silvia Russo: "Non c’è vero sviluppo senza lavoro dignitoso e non c’è lavoro dignitoso senza diritti, legalità, contrattazione e politiche pubbliche all’altezza" x.com