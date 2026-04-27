Toscana così il garante per l' infanzia è diventato un caso

In Toscana, la nomina del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza è al centro dell’attenzione. La carica, attualmente vacante, deve ancora essere assegnata, e il Consiglio Regionale è chiamato a esprimersi in merito nella seduta di mercoledì 29 aprile. La nomina attende da tempo un pronunciamento ufficiale, mentre i tempi si sono protratti più del previsto.

Firenze, 27 aprile 2026 – È diventata un caso, in Toscana, la nomina del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, carica attualmente vacante e in attesa di nuova nomina da parte del Consiglio Regionale, che dopo molte attese si esprimerà questo mercoledì, 29 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana, così il garante per l'infanzia è diventato un caso Toscana, così il garante per l'infanzia è diventato un caso Notizie correlate Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanziaFirenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per... Leggi anche: Terracina avrà un Garante per l'infanzia e l'adolescenza Panoramica sull’argomento Si parla di: Polemiche sulla nomina del Garante per l’infanzia in Toscana: dubbi sull’unica candidatura di Scaramelli. Garante dell’infanzia per la Toscana, si allarga il fronte del «no» a ScaramelliDifficilmente il nome di Stefano Scaramelli, ex consigliere regionale di Italia Viva, non eletto alle ultime Regionali, passerà il vaglio dell’aula chiamata a votare il nuovo Garante dell’infanzia e ... corrierefiorentino.corriere.it Garante toscano per i diritti all’infanzia: Scaramelli sì, Scaramelli noSIENA. Come Associazione Noi Siena riteniamo necessario riportare l’attenzione sui fatti riguardo alla designazione di Stefano Scaramelli quale possibile ... ilcittadinoonline.it