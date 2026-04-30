Il Torrione Volley ha vinto la finale regionale Under 19 contro Lanciano con il punteggio di 3-2, disputata a Francavilla al Mare. La partita si è conclusa con un risultato stretto, segnato da continui scambi di palla e momenti di grande intensità. Entrambe le squadre hanno dato il massimo sul campo, ma alla fine a prevalere è stata quella di Torrione, che ora si prepara a un nuovo impegno a livello nazionale.

? Cosa sapere Il Torrione Volley batte Lanciano 3-2 nella finale regionale Under 19 a Francavilla al Mare.. Il primato maschile garantisce alla squadra aquilana l'accesso alla fase nazionale a Parma.. Il Torrione Volley L’Aquila ha conquistato il titolo regionale Under 19 maschile domenica scorsa battendo i Lanciano All Stars Volley per 3-2 in una finale disputata al palazzetto di Francavilla al Mare. La sfida conclusiva del campionato abruzzeno, avvenuta nel pomeriggio di domenica 27 aprile 2026, ha i ragazzi guidati da Stefano Benedetto prevalere dopo un confronto serrato che è durato più di due ore. Il punteggio finale di 3-2 riflette l’andamento alterno di un match in cui la squadra aquilana ha dovuto gestire diversi set persi prima di riuscire a ricucire lo svantaggio e imporre la propria volontà sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torrione Volley: trionfo epico in finale e salto verso le Nazionali

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