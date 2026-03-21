La Milano-Sanremo 2026 si è disputata il 21 marzo, con un percorso che ha visto nella prima parte poche emozioni, mentre a partire dai Capi sono iniziati gli eventi più intensi. Durante la gara, un corridore è caduto, ma è riuscito a riprendersi e a tornare in corsa, prima di conquistare il trionfo finale. L’ordine di arrivo ha visto un arrivo emozionante, con una vittoria che ha sorpreso molti.

Sanremo, 21 marzo 2026 - La Milano-Sanremo 2026 apre la stagione delle Classiche Monumento e lo fa nel segno del solito copione: poco da segnalare nella prima parte della corsa e poi, a partire dai Capi, succede di tutto. La prima svolta potenziale della corsa arriva a poco più di 30 km dal traguardo, quando finiscono sull'asfalto diversi big: tra essi Wout Van Aert, Matteo Jorgenson, Giulio Ciccone, Biniam Girmay e soprattutto Tadej Pogacar, il primo a scivolare. Ai piedi della Cipressa sembra per lo sloveno l'attestato della maledizione che lo lega alla Classicissima, invece anche grazie a Brandon McNulty (prezioso soprattutto dopo il ritiro di Jan Christen ) e a una breve fiammata di Isaac Del Toro l'uomo più atteso torna rapidamente in testa al gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pogacar, caduta e trionfo: la Milano-Sanremo 2026 è un sogno epico. Il racconto della gara e l’ordine di arrivo

Articoli correlati

Cosa è successo a Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo: la caduta e i km che mancavano all’arrivoA circa 35 km dal traguardo, quando ne mancavano 7 all’inizio della salita della Cipressa, sono caduti diversi corridori, tra cui Pogacar,...

Leggi anche: LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: caduta di Pogacar prima della Cipressa!

Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo

Approfondimenti e contenuti su Pogacar caduta e trionfo la Milano...

Temi più discussi: La Milano - Sanremo. Cassani a il Dolomiti: Pogacar va ancora più forte, ha appena fatto il record sulla Cipressa. E' l'uomo da battere, ma van der Poel è in forma e vuole il tris; La UAE ha deciso: ecco la corazzata per supportare Pogacar a Sanremo, e con questo Del Toro...; Tirreno Adriatico, il friulano Jonathan Milan fulmina tutti nella volata a San Benedetto del Tronto; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata vincente di Milan, Jorgenson scavalca Pellizzari nella generale.

Pogacar trionfa a Milano-Sanremo: cade ma poi si rialza e taglia il traguardo, cosa è successoTadej Pogacar vince la 117esima edizione della Milano-Sanremo. Il fenomeno sloveno è arrivato primo sul traguardo nonostante la brutta caduta, battendo di mezza ... ilmessaggero.it

LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar cade, si rialza e conquista la Classicissima! Pidcock si arrende allo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.58 E ... oasport.it

Caduta shock alla Milano-Sanremo: Debora Silvestri vola oltre il guard rail, la spaventosa sequenza facebook