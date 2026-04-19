Pinarello conquista lo Spain | trionfo epico tra asfalto e pietre

Durante l'ultima tappa del circuito spagnolo O Gran Camiño 2026, il ciclista ha vinto la quinta e finale frazione, conclusa a Monte Trega. La gara si è svolta su un percorso caratterizzato da tratti di asfalto e tratti su pietre, con un finale che ha visto il ciclista tagliare il traguardo per primo. Questa vittoria rappresenta il primo successo nel circuito World Tour per l'atleta.

Il traguardo di Monte Trega ha sancito la consacrazione di Alessandro Pinarello, che nella quinta e conclusiva tappa del quinto appuntamento spagnolo denominato O Gran Camiño 2026 ha ottenuto il suo primo successo nel circuito World Tour. Il talento nato nel 2003, attualmente in forza alla NSN Cycling Team, è riuscito a superare sul finale il norvegese Jørgen Nordhagen e l’inglese Adam Yates, consolidando un piazzamento che lo vede terzo nella classifica generale della competizione. La strategia vincente tra asfalto e pietre. La conquista della maglia vincente è passata attraverso una gestione tattica impeccabile della fase più dura della corsa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pinarello conquista lo Spain: trionfo epico tra asfalto e pietre Notizie correlate O Gran Camiño 2026, Julius Johansen conquista la cronometro di apertura. Ottavo PinarelloSi conclude con la vittoria di Julius Johansen la prima tappa del O Gran Camiño 2026, corsa a tappe spagnola giunta quest’anno alla sua quinta... MotogGp, clamoroso in Brasile: l’asfalto si stacca dalla pista, volano pezzi di pietre. I piloti mostrano le ferite in tvPrima l’emergenza pista allagata a pochi giorni dal via, poi il clamoroso cratere in pista prima della sprint, adesso anche i lividi e le ferite dei... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: O Gran Camiño 2026: Carlos Canal si prende la seconda tappa in volata, sesto Pinarello. Reis nuovo leader; Antoine L'Hote lotta da leone, vince a Le Mans e conquista il Région Pays de la Loire; O Gran Camiño 2026, terza tappa: stoccata vincente di Iván Romeo; O Gran Camiño 2026 assolo vincente di Romeo Pinarello sul podio Nordhagen nuovo leader della generale. Axel Laurance conquista la terza tappa dell’Itzulia Basque Country su bici Pinarello! Via Luigi Dottesio 8, Como Mail [email protected] Whatsapp +393341173306 #CicliFerca #Pinarello #Dogma #AxelLaurance #ItzuliaBasqueCountry #Itzulia202 facebook ! Alessandro Pinarello mette il punto esclamativo su questa sua prima parte di stagione di alto spessore e con x.com