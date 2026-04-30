Torre del Greco la capitale mondiale dei gioielli marini | evento internazionale imperdibile

Torre del Greco si appresta ad ospitare il Precious Sea Summit, un evento internazionale che si svolgerà il 21 maggio 2026. Si tratta del primo vertice dedicato alle materie prime marine utilizzate nella lavorazione dei gioielli. La città si prepara ad accogliere professionisti e aziende provenienti da diversi paesi, concentrandosi sulle tematiche legate ai materiali marini impiegati nel settore orafo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Torre del Greco si prepara a diventare la capitale dei gioielli del mare con il Precious Sea Summit, il primo vertice orafo dedicato alle materie prime marine, in programma il 21 maggio 2026. Questo evento straordinario è reso possibile grazie alla sinergia tra Assocoral, Italian Exhibition Group e il Consorzio Corallo e Cammeo Torrese. Il Precious Sea Summit si propone di valorizzare i territori, collegare le eccellenze produttive e promuovere il “saper fare” italiano a livello internazionale. L’evento è un...🔗 Leggi su Napolipiu.com

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