Premio De Filippo 2026 | Torre del Greco celebra la poesia in un evento imperdibile

A Torre del Greco si terrà nel 2026 la cerimonia di consegna del Premio De Filippo, dedicato alla poesia. L'evento si svolgerà in una location cittadina, coinvolgendo artisti e autori provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede interventi, letture e premiazioni, con l’obiettivo di valorizzare la produzione poetica contemporanea. La data e i dettagli specifici dell’evento sono ancora da definire.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’evento, tenutosi venerdì 10 aprile presso la Sala Teatro dell’I.C. D’Assisi – Don Bosco, ha visto la partecipazione di autorità, esperti del settore e di un pubblico numeroso e attento, confermando il prestigio di una manifestazione in continua espansione. Il Premio non è solo una competizione letteraria, ma un progetto dalle radici autentiche. L’organizzatore, Salvatore De Chiara, ha raccontato con emozione l’origine di questa iniziativa: “È stata creata per onorare mia moglie Grazia. Nel corso degli anni, ha assunto un significato speciale, diventando un appuntamento culturale irrinunciabile per Torre del Greco”.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Premio De Filippo 2026: Torre del Greco celebra la poesia in un evento imperdibile. Stefano De Martino ai funerali del padre Enrico a Torre del Greco, i messaggi di cordoglio da Rai e MediasetSi svolgeranno nel pomeriggio di martedì 20 gennaio a Torre del Greco i funerali di Enrico De Martino, padre del conduttore di Affari tuoi Stefano De... "Penziere": la poesia di Eduardo De Filippo in scena a SalernoAppuntamento con la poesia di Eduardo De Filippo al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno.