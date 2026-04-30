Torno ad allenarmi | Dorothea Wierer esplosiva in palestra

Dorothea Wierer ha annunciato tramite Instagram di aver ripreso gli allenamenti, condividendo un’immagine in palestra. La campionessa ha scritto di provare dolori diffusi, ma anche di avere un’energia molto elevata. La collaborazione con il suo sponsor Red Bull accompagna il suo ritorno all’attività fisica. Nessun’altra informazione è stata fornita sui motivi del rientro o sui programmi futuri.

"Sono tornata ad allenarmi. Dolori ovunque. Energia altissima": così su Instagram Dorothea Wierer in collaborazione col suo sponsor Red Bull. La biathleta ha detto addio all'agonismo con le Olimpiadi di Milano Cortina, coronate dalla medaglia d'argento nella staffetta mista.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Torno ad allenarmi": Dorothea Wierer esplosiva in palestra Notizie correlate Biathlon d’argento ad Anterselva, Dorothea Wierer da record alle Olimpiadi: “All’inizio tremavo”Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer sono stati magnifici e hanno conquistato nel biathlon la medaglia d'argento nella... Dorothea Wierer, chi è il marito Stefano CorradiniCortina, 11 febbraio 2026 – È il caso di dirlo: in amore chi si somiglia si piglia. Altri aggiornamenti Dorothea Wierer: 'La mia vita senza biathlon va finalmente a meraviglia'Dorothea Wierer, figura di spicco del biathlon italiano, ha ufficialmente concluso la sua brillante carriera agonistica due mesi fa. La sua ultima competizione è stata la mass start dei Giochi Olimpic ... it.blastingnews.com Dorothea Wierer: La mia vita senza biathlon va finalmente a meraviglia! Futuro da allenatrice? Mai dire mai!Dorothea Wierer si è ritirata dall’attività agonistica esattamente da due mesi. La sua ultima gara da biathleta è difatti stata la mass start dei Giochi ... oasport.it