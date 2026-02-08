Biathlon d'argento ad Anterselva Dorothea Wierer da record alle Olimpiadi | All'inizio tremavo

La staffetta mista 4x6 km a Anterselva finisce con l’Italia sul podio: l’argento conquista Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. La Wierer, in particolare, fa la storia ai Giochi Olimpici: all’inizio tremava, ma poi ha portato a casa un record personale. La competizione è stata dura, ma gli azzurri sono riusciti a tenere testa alle nazioni più forti e a salire sul secondo gradino del podio.

