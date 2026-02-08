Biathlon d'argento ad Anterselva Dorothea Wierer da record alle Olimpiadi | All'inizio tremavo
La staffetta mista 4x6 km a Anterselva finisce con l’Italia sul podio: l’argento conquista Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. La Wierer, in particolare, fa la storia ai Giochi Olimpici: all’inizio tremava, ma poi ha portato a casa un record personale. La competizione è stata dura, ma gli azzurri sono riusciti a tenere testa alle nazioni più forti e a salire sul secondo gradino del podio.
Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer sono stati magnifici e hanno conquistato nel biathlon la medaglia d'argento nella staffetta mista 4x6km.🔗 Leggi su Fanpage.it
Biathlon d’argento, Wierer: “All' inizio mi tremavo le gambe. Questa medaglia è un bel regalo”
La gara di biathlon ad Anterselva si è conclusa con un risultato storico per l’Italia.
Biathlon, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi alle Olimpiadi 2026 puntano alla Triple Crown. In quattro per entrare nell’Empireo
Le due biathlete italiane Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno deciso di puntare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per conquistare la Triple Crown.
Biathlon, Italia d’argento nella staffetta: ad Anterselva vince la FranciaPrestazione solida degli azzurri nella staffetta di biathlon: l’Italia chiude al secondo posto alle spalle della Francia. Sul podio anche la Germania nella gara disputata all’Arena Alto Adige di Anter ... varesenews.it
Milano Cortina: biathlon subito show, l'Italia d'argento nella staffetta mistaVittozzi impeccabile ad Anterselva, oro meriatissimo per la Francia. Dalmasso vince il bronzo nel gigante parallelo di snowboard (ANSA) ... ansa.it
Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi: che spettacolo il quartetto azzurro del biathlon! Medaglia d'argento nella staffetta mista ad Anterselva, Italia seconda dietro alla Francia facebook
A #MilanoCortina2026 i nostri Lukas Hofer e Lisa Vittozzi conquistano l’argento nella staffetta mista di biathlon insieme agli altri azzurri Tommaso Giacomel e Dorothea Wierer #Carabinieri x.com
