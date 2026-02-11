Dorothea Wierer chi è il marito Stefano Corradini

Da quotidiano.net 11 feb 2026

Dal biathlon ai sentimenti, Dorothea Wierer e Stefano Corradini condividono più che una passione per lo sport. La campionessa italiana, ormai nota a tutti, è sposata con Stefano Corradini, un nome che spesso accompagna la sua vita privata. I due si sono incontrati diversi anni fa e da allora vivono un amore solido e discreto, lontano dai riflettori. Mentre Dorothea conquista medaglie e record, Stefano resta al suo fianco, sostenendola in ogni occasione.

Cortina, 11 febbraio 2026 – È il caso di dirlo: in amore chi si somiglia si piglia. Fuoriclasse del biathlon e moglie innamorata, Dorothea “Doro” Wierer, classe 1990, è una delle figure più riconoscibili e vincenti dello sport italiano contemporaneo. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 è uno dei nomi di punta del team Italia e gareggia a pochi chilometri da casa, nel nuovo stadio di Anterselva. Dietro una carriera costruita tra Coppe del Mondo, medaglie iridate e Olimpiadi, esiste però una dimensione privata solida e discreta, che ruota attorno al marito Stefano Corradini, con cui condivide la vita dal 2015. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

