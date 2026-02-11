Dal biathlon ai sentimenti, Dorothea Wierer e Stefano Corradini condividono più che una passione per lo sport. La campionessa italiana, ormai nota a tutti, è sposata con Stefano Corradini, un nome che spesso accompagna la sua vita privata. I due si sono incontrati diversi anni fa e da allora vivono un amore solido e discreto, lontano dai riflettori. Mentre Dorothea conquista medaglie e record, Stefano resta al suo fianco, sostenendola in ogni occasione.

Cortina, 11 febbraio 2026 – È il caso di dirlo: in amore chi si somiglia si piglia. Fuoriclasse del biathlon e moglie innamorata, Dorothea “Doro” Wierer, classe 1990, è una delle figure più riconoscibili e vincenti dello sport italiano contemporaneo. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 è uno dei nomi di punta del team Italia e gareggia a pochi chilometri da casa, nel nuovo stadio di Anterselva. Dietro una carriera costruita tra Coppe del Mondo, medaglie iridate e Olimpiadi, esiste però una dimensione privata solida e discreta, che ruota attorno al marito Stefano Corradini, con cui condivide la vita dal 2015. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dorothea Wierer, chi è il marito Stefano Corradini

Approfondimenti su Dorothea Wierer

L’Italia punta a un bottino ricco di medaglie ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Dorothea Wierer

Argomenti discussi: Dorothea Wierer a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon femminile; Dorothea Wierer, chi è l'azzurra del biathlon: età, carriera, l'ultima Olimpiade a casa sua; Wierer, la wonder woman del biathlon che gioca in casa: Anterselva, che emozione; Il biathlon azzurro migliora ancora, Dorothea Wierer da record.

Dorothea Wierer, chi è il marito Stefano CorradiniDa oltre dieci anni è il riferimento personale e sportivo della campionessa azzurra del biathlon, ex atleta e allenatore di sci di fondo. I due si sono conosciuti nella caserma delle Fiamme Gialle ... quotidiano.net

Dorothea Wierer, chi è l'azzurra del biathlon: età, carriera, l'ultima Olimpiade a casa suaDorothea Wierer è da anni il punto fermo del biathlon azzurro, sport che ha cominciato a praticare questa disciplina nel 2000. A questa Olimpiade gareggia ad Anterselva, nella valle ... ilmessaggero.it

Dopo l'oro nella staffetta mista di Short Track e il bronzo nel doppio misto nel Curling, ci si rituffa tra la neve e il ghiaccio di Milano-Cortina. Qui tutte le gare di oggi. Tornano Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nel Biathlon, torna Giovanni Franzoni in Super G. Com - facebook.com facebook

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono ARGENTO nella 4x6 chilometri mista di biathlon ad Anterselva #ItaliaTeam #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #Olympics x.com