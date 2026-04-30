Torneo Kim e Liù Sud 2026 | la Scuola TaeKwonDo Salerno vince anche a Bari

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026, al PalaFlorio di Bari si è svolto il “Torneo Kim e Liù Sud 2026”, evento organizzato dal Comitato Regionale FITA Puglia. La competizione ha visto la partecipazione di centinaia di giovani atleti provenienti da diverse zone del paese, che si sono sfidati in varie categorie di TaeKwonDo. La Scuola TaeKwonDo di Salerno si è aggiudicata numerosi premi durante le giornate di gara.

Sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 al PalaFlorio di Bari si è svolto l’attesissimo “Torneo Kim e Liù Sud 2026” competizione ufficiale organizzata dal Comitato Regionale FITA Puglia a cui hanno preso parte centinaia dei migliori giovanissimi talenti del TaeKwonDo Nazionale provenienti da tutte le.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Taekwondo, torneo Kim Liu: ben otto medaglie per la "Gold Team" BrindisiBRINDISI - Sono ben otto le medaglie conquistate dagli atleti brindisini della società sportiva Taekwondo gol team capitanata dal maestro Marco... Torneo internazionale di Tirana: vince la Scuola TaeKwonDo SalernoAncora una volta sono i fratelli Fiorillo a portare in alto la città di Salerno grazie alle loro vittorie; nello specifico Manuela appena passata... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Taekwondo, torneo Kim Liu: il Team Nuzzo conquista due medaglie d'argento; Torneo Interregionale Kim & Liu’ 2026; Taekwondo: a Oristano arriva il Torneo Kim & Liù -; Letizia Di Lauro conquista il podio al Torneo Kim & Liù a Bari firmando una splendida vittoria per il taekwondo salentino. World Taekwondo Grand Prix a Roma dal 4 al 7 giugno: il Foro Italico ospita l’élite mondialePer la prima volta insieme, Grand Prix Olimpico e Para Taekwondo Grand Prix al Foro Italico. In programma anche il Torneo Kim e Liù, il Virtual Taekwondo Roma O ... sportface.it La manifestazione a OristanoGli atleti della Fit Style Taekwondo di Mogoro protagonisti ieri, domenica 26 aprile, a Oristano al torneo interregionale Kim e Liù, promosso dal Comitato regionale della Fita e riservato alle categor ... linkoristano.it Successo per l'Asd Pomilia Taekwondo al Torneo Kim & Liù Sud L’edizione 2026 del prestigioso torneo interregionale ha visto brillare la squadra guidata dai maestri Salvatore Guadagno e Alessandro Pino, che portano a casa un bottino di medaglie di gran - facebook.com facebook