Torneo internazionale di Tirana | vince la Scuola TaeKwonDo Salerno

La ASD Scuola TaeKwonDo Salerno ha conquistato la vittoria al “Top Tirana Trophy” di Tirana, grazie alla bravura dei suoi atleti. La causa di questa affermazione risiede nella preparazione intensa e nel talento dei combattenti, che hanno affrontato avversari provenienti da diversi paesi. La competizione si è svolta nel centro sportivo di Tirana, attirando molte squadre internazionali. La squadra salernitana ha dimostrato grande determinazione, portando a casa numerose medaglie e rafforzando la propria reputazione nel panorama del taekwondo.

Ancora una volta sono i fratelli Fiorillo a portare in alto la città di Salerno grazie alle loro vittorie; nello specifico Manuela appena passata nella categoria di età superiore si dimostra da subito padrona del campo di gara combattendo dal primo all'ultimo istante, ma è costretta a cedere il passo in semifinale ad un'avversaria ben più esperta di lei conquistando un'importante Medaglia di Bronzo. Meglio ancora riesce a fare Federico, il quale dopo aver affermato e ribadito più volta la sua padronanza e superiorità nelle competizioni a cui ha preso parte in Italia, torna a casa con una splendida Medaglia d'Oro.