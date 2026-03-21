Torneo Passalacqua Ecco i quattro gironi

La Coppa Bruno Passalacqua è iniziata ieri con l’apertura ufficiale del torneo di calcio maremmano dedicato alla categoria Juniores. Sono stati annunciati i quattro gironi che compongono l’edizione 2026 del torneo, che vede partecipare diverse squadre della regione. La competizione si svolge in diverse strutture del territorio e proseguirà nelle prossime settimane.

La Coppa Bruno Passalacqua ha aperto ieri ufficialmente le porte. Il torneo di calcio maremmano per la categoria Juniores torna anche per l’edizione 2026. Quattro gironi da quattro squadre che dal 27 aprile al 10 giugno animerà il palcoscenico del campo Frida Bottinelli Brogelli di Grosseto dove si svolgeranno tutti gli incontro della manifestazione. Ieri pomeriggio si è tenuto il sorteggio presso l’impianto sportivo di via Lago di Varano, e questi saranno i gironi. Girone A: Follonica Gavorrano, Castiglionese, Braccagni, Paganico; girone B: Invictasauro, Roselle, Alta Maremma, Batignano; girone C: Venturina, Belvedere, Atletico Maremma, Campagnatico Arcille e girone D: Grosseto, Alberese, Orbetello, Marina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo Passalacqua. Ecco i quattro gironi Articoli correlati Leggi anche: Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Ecco tutti i gol delle lucchesi Leggi anche: Nations League, i sorteggi completi dei gironi: Italia, che sfortuna! Ecco il programma delle partite Tutto quello che riguarda Torneo Passalacqua Discussioni sull' argomento Varata la 51esima edizione della coppa Bruno Passalacqua; Coppa Passalacqua, venerdì l’estrazione dei gironi. Partecipanti, date e novità; Categoria juniores. Coppa 'Bruno Passalacqua'. Oggi i sorteggi dei gironi; Passalacqua Ragusa, colpo di mercato, arriva Chiara Grattini. Per la prima volta nella nostra storia, parteciperemo con due compagini al Torneo Mini Passalacqua. Giovanissimi A - 2011 Giovanissimi B - 2012 Queste due squadre si daranno battaglia nelle serate primaverili di Grosseto, nell'impianto di Via Australia - Nuo facebook