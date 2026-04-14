I Cesaroni tornano Garbatella ricorda | quelle proteste che avevano infiammato il quartiere

I Cesaroni tornano in tv dopo undici anni, trasmettendo l’episodio il 13 aprile 2026. La ripresa dello show ha suscitato reazioni differenti tra i cittadini: alcuni hanno manifestato entusiasmo, mentre altri hanno ricordato le proteste passate che avevano coinvolto il quartiere di Garbatella. La presenza del quartiere come sfondo ha riacceso discussioni e ricordi legati a eventi di contestazione che si erano verificati in passato.