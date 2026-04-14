I Cesaroni tornano Garbatella ricorda | quelle proteste che avevano infiammato il quartiere
I Cesaroni tornano in tv dopo undici anni, trasmettendo l’episodio il 13 aprile 2026. La ripresa dello show ha suscitato reazioni differenti tra i cittadini: alcuni hanno manifestato entusiasmo, mentre altri hanno ricordato le proteste passate che avevano coinvolto il quartiere di Garbatella. La presenza del quartiere come sfondo ha riacceso discussioni e ricordi legati a eventi di contestazione che si erano verificati in passato.
Il grande ritorno de I Cesaroni, andato in onda ieri 13 aprile 2026 dopo ben 11 anni di assenza, ha diviso pubblico e territorio: da una parte l’entusiasmo dei fan, dall’altra le tensioni mai del tutto sopite nel quartiere simbolo della serie, Garbatella. La nuova stagione si è aperta con ascolti importanti e una forte carica nostalgica, riportando sullo schermo le dinamiche familiari che hanno reso celebre la fiction. Tuttavia, dietro le quinte del successo televisivo, riaffiorano le proteste dei residenti che già un anno fa avevano animato il quartiere durante le riprese. Le lavorazioni, avvenute ad aprile dello scorso anno, avevano trasformato la Garbatella in un vero e proprio set a cielo aperto.🔗 Leggi su Funweek.it
Tornano I Cesaroni, ma il loro bar storico chiude: cosa sta succedendo alla GarbatellaDopo quasi vent’anni, uno dei luoghi simbolo della fiction italiana cambia identità.
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I Cesaroni tornano su Canale 5 dopo dodici anni e la sigla è sempre quella: "Adesso che ci siete voi" cantata da Matteo Branciamore, che al Teatro Palladium di Roma l'ha già eseguita dal vivo davanti ai fan. Nel nostro articolo trovate il testo completo, la storia - facebook.com facebook
Stasera su Canale 5 tornano “I Cesaroni”, la famiglia più amata d’Italia: la trama e chi non ci sarà nella nuova stagione x.com