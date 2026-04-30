Tornano il bel tempo e i ' campeggiatori'

Con l’arrivo della primavera, i campeggiatori tornano nelle aree dedicate all’outdoor. Le strutture sono più frequentate da giovani che scelgono di trascorrere le giornate all’aria aperta. Nei pressi dei campeggi sono presenti i cestini per la raccolta dei rifiuti, posti a meno di dieci passi dalle aree di sosta. La stagione favorisce l’afflusso di visitatori e la fruizione delle strutture all’aperto.

Con la primavera tornano i giovani campeggiatori. Oltretutto a meno di dieci passi ci sono i cestini dei rifiuti.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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