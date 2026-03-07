Stop al bel tempo tornano gli acquazzoni nel Centro-Sud | le previsioni meteo

Le previsioni meteo indicano che nel Centro-Sud si intensificheranno acquazzoni e temporali, mentre le temperature rimarranno miti e gradevoli. La primavera anticipata si fermerà nel weekend, portando pioggia e instabilità nella regione. La sabbia del deserto è prevista arrivare con i fenomeni atmosferici, che alterneranno giornate più serene a momenti di pioggia intensa.

(Adnkronos) – Acquazzoni, sabbia del deserto in arrivo ma le temperature restano gradevoli e miti. Il bel tempo si prende già una pausa dall’anticipo di Primavera a partire dal weekend portando piogge e instabilità, soprattutto al Centro-Sud. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 7 marzo, e per i giorni a venire. L’Europa è attualmente protetta quasi per intero da un vasto scudo di alta pressione, ma la mappa meteorologica nasconde un’insidia proprio sul Mediterraneo occidentale. Un vortice molto attivo, intrappolato tra la Penisola Iberica e il Nord Africa, sta innescando una decisa rotazione ciclonica dei venti, cambiando le carte in tavola per il nostro fine settimana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

