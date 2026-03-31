L'inizio della settimana porta vento e temperature in diminuzione nel novarese e nel Vco, con raffiche a tratti intense. Tuttavia, per il fine settimana di Pasqua, le previsioni indicano un ritorno del clima caldo e soleggiato, grazie all'anticiclone in rafforzamento sulla regione. Le condizioni meteorologiche cambiano quindi nel corso dei prossimi giorni, passando da un fronte ventoso e fresco a giornate più miti e serene.

Il tempo atteso per i prossimi giorni nel novarese e Vco secondo 3B Meteo: fresco e a tratti ventoso fino a mercoledì, poi anticiclone in rinforzo e temperature in aumento Inizio di settimana con vento, a tratti anche forte, e temperature in calo nel novarese e Vco. Nel week end di Pasqua, con l'anticiclone in rinforzo, tornano il caldo e il bel tempo. Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti, "un nuovo fronte freddo in discesa dal Nord Europa ha raggiunto le Alpi confinali nella serata di lunedì, dando luogo a qualche nevicata anche a bassa quota sui rilievi verso il confine con la Svizzera. Martedì... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Vento e temperature in calo, ma a Pasqua tornano caldo e bel tempo: le previsioni

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