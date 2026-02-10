Carnevale Strianese quattro giorni di festa | torna la 42ª edizione tra carri musica e spettacoli

A Striano torna il Carnevale, e con lui quattro giorni di festa. La 42ª edizione promette carri colorati, musica e spettacoli per le strade della città. Gli abitanti sono già in fermento, pronti a vivere di nuovo questa tradizione che richiama visitatori da tutta la Campania. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 17 febbraio, con un programma ricco di eventi che coinvolgeranno tutte le età.

Striano – Il Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazione del Manifesto ufficiale è entrato nel vivo un appuntamento importantissimo per Striano, costruito dal lavoro dei carristi, dei rioni, delle associazioni e di tanti volontari. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Protagonisti saranno i carri allegorici di nuova realizzazione, dedicati a temi di attualità come intelligenza artificiale, potere e innovazione tecnologica, affiancati dalle coreografie delle scuole di danza e dalle animazioni per famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Primacampania.it

