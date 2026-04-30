Torna la festa dei libri

Dal 5 al 9 maggio si svolge a Folignano la 32esima edizione di ‘LibrArte Festival’, una manifestazione dedicata ai libri e alla cultura. Per cinque giorni, il festival ospiterà incontri, spettacoli e laboratori con protagonisti della scena culturale nazionale. La rassegna rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama culturale locale, attirando pubblico e appassionati di letteratura. La manifestazione si svolge in vari spazi della città e coinvolge diverse realtà del territorio.

Cinque giorni di incontri, spettacoli, laboratori e protagonisti della scena culturale nazionale: dal 5 al 9 maggio torna a Folignano ‘LibrArte Festival’, storica Fiera del Libro giunta alla 32esima edizione. Promosso dall’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica istruzione del Comune di Folignano, in collaborazione con l’Isc Folignano-Maltignano, il festival proporrà un calendario ricco di iniziative rivolte alle scuole, alle famiglie e a tutta la cittadinanza. Mercoledì 6 maggio si terrà l’inaugurazione ufficiale del festival con un’iniziativa promossa dal Comune di Folignano sui temi della pace e dei diritti umani. In programma, infatti, la presentazione del ‘Giro d’Italia per la Pace’ e l’accensione della Lampada della Pace, a cura del Coordinamento nazionale Enti locali per la pace e i diritti umani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna la festa dei libri Scienza in festa Winter edition Notizie correlate Festa dei libri alla Malatestiana. Appuntamenti con poesia e horrorE’ entrata nel vivo ‘Il gioco più bello’, la festa dedicata ai libri e alla comunità promossa dall’Associazione Culturale Barbablù in collaborazione... Leggi anche: Grimaldi Lines, torna la nave dei libri: ad aprile il viaggio letterario verso Barcellona Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alla Madonna dei Monti torna la festa patronale; Torna la Festa Rinascimentale; Eventi: Pontassieve, dal 7 al 10 maggio torna la Festa Rinascimentale; A Frattocchie torna la Festa di Primavera: sport, solidarietà e divertimento per tutta la famiglia. In Umbria torna la Festa dei Boschi: tutte le iniziative anche per bimbiTorna in Umbria la Festa dei Boschi, giunta alla sua 11esima edizione. La serie di iniziative coinvolgeranno 12 Comuni e prenderanno il via il 26 aprile a Bastia Umbra per poi concludersi il 19 luglio ... umbria24.it Con le mani in pasta e il cuore grande. Torna la festa dei 'Tajulin sa la Fava'Presentato ieri mattina uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della primavera mondolfese: la ‘Festa dei Tajulin sa la ... msn.com Il Diavolo veste Prada 2, il sequel torna a far parlare di sé anche a Gorizia, trasformandola in uno scenario inaspettato e affascinante. Evento clou, la sfilata, questa sera in piazza Vittoria, degli spettatori del film, con una giuria composta da Antonella Pacorig, p - facebook.com facebook Anche questo mio tweet di ottobre scorso, torna di attualità Lo squadrismo ebraico già allora era una realtà E ora è cresciuto P.S. Scusate l’autocitazione x.com