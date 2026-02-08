Grimaldi Lines torna la nave dei libri | ad aprile il viaggio letterario verso Barcellona

Dal 21 al 25 aprile, la nave di Grimaldi Lines partirà di nuovo da Civitavecchia con a bordo un viaggio tra i libri verso Barcellona. L’evento, organizzato da Agra Editrice con il supporto di Leggere: tutti, Grimaldi Lines Tour Operator e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, dell’ANP e di Rai Libri, porterà lettori e appassionati in un viaggio letterario tra le onde. La nave sarà il palcoscenico di incontri, presentazioni e momenti dedicati alla lettura, nel cuore

Dal 21 al 25 aprile torna a salpare da Civitavecchia una nave di libri per Barcellona, il viaggio letterario organizzato da Agra Editrice – in collaborazione con Leggere: tutti, Grimaldi Lines Tour Operator e con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, dell’ANP e di Rai Libri – a bordo di una nave Grimaldi Lines, che condurrà lettori, appassionati e curiosi nel cuore di una delle feste del libro più suggestive al mondo. Dopo una sosta a Porto Torres per imbarcare il 22 aprile i viaggiatori dalla Sardegna, la nave approderà a Barcellona per il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, che in Catalogna coincide con la Festa di Sant Jordi, quando la tradizione vuole che gli uomini regalino una rosa alle donne e ricevano in cambio un libro, trasformando la città in un grande festival a cielo aperto fatto di storie, incontri e profumi di fiori.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Grimaldi Lines In un minuscolo parco nascosto di Milano un viaggio letterario verso il Natale Viaggio verso Betlemme: torna il Corteo dei Re Magi a Bagnara Il Corteo dei Re Magi torna a Bagnara, offrendo un momento di condivisione e tradizione durante l’Epifania. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Grimaldi Lines Argomenti discussi: Torna Una nave di libri per Barcellona, gli scrittori a bordo; Unmissable offers with Grimaldi; Una nave di libri per Barcellona salpa da Civitavecchia -; Da Civitavecchia salpa Una nave di libri per Barcellona: dal 21 al 25 aprile il viaggio letterario verso Sant Jordi. La felicità è a portata di… nave! Regalati una gioia: prenota il tuo prossimo viaggio con Grimaldi Lines. Relax, scoperta e divertimento… visti da vicino! #grimaldilines #traghetti facebook GRIMALDI LINES:WEK END SAN VALENTINO A BARCELLONA Il #LoveWeekend #GrimaldiLines vivi notti romantiche a bordo, tra mare relax dove il viaggio diventa la vera destinazione Niente corse, niente programmi stressanti: solo tempo da dedicare a c x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.