Tornano le Pulizie di Primavera | al via la sesta edizione

Con l’arrivo della primavera, tornano le “Pulizie di Primavera” a Parma. Per il sesto anno consecutivo, Comune, ANAS, Provincia e Iren Ambiente si uniscono a cittadini e associazioni per ripulire le aree della città dall’immondizia abbandonata. L’iniziativa si svolge in tutta la provincia, con l’obiettivo di mantenere puliti i luoghi pubblici e sensibilizzare sulla gestione dei rifiuti.

L’iniziativa vede coinvolti Comune di Parma, ANAS, Provincia di Parma e Iren Ambiente Parma, oltre ad associazioni e privati cittadini impegnati nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti Si rinnova anche nel 2026 il progetto “Pulizie di Primavera”, giunto alla sua sesta edizione. L’iniziativa vede coinvolti Comune di Parma, ANAS, Provincia di Parma e Iren Ambiente Parma, oltre ad associazioni e privati cittadini impegnati nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti. L’attività di pulizia straordinaria sarà avviata questa settimana e verrà realizzata nel corso dei prossimi due mesi. Considerata inoltre l’importanza degli interventi volontari a cura dei privati, è intenzione dell’Amministrazione proseguire con l’incentivazione e agevolazione dei soggetti che decideranno di prendere parte al progetto, attraverso gli strumenti di promozione e sostegno contenuti nel “Regolamento di cittadinanza attiva” comunale, in particolare mediante il rinnovo dei Patti di Collaborazione sottoscritti fino ad oggi e con la sottoscrizione di nuovi patti con i soggetti che vorranno aderire.🔗 Leggi su Parmatoday.it

