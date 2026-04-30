Torna il Rally dei Bambini nella Villa Comunale

Dopo il successo della passata edizione, che ha visto la partecipazione record di 140 bambini, la città di Piedimonte Matese si appresta a ospitare la Quinta Edizione de "Il Rally dei Bambini". L'appuntamento è fissato per il prossimo 3 maggio, a partire dalle 9 presso la Villa Comunale “Egg”.🔗 Leggi su Casertanews.it

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