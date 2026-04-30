Torna anche a Parma Il Maggio dei Libri

A Parma riprende anche quest'anno “Il Maggio dei Libri”, la rassegna promossa dal Cepell che si concentra sulla promozione della lettura e della cultura. L'evento, giunto alla sua edizione annuale, prevede incontri, presentazioni di libri e iniziative varie in diverse location della città. La manifestazione si svolge nel mese di maggio e coinvolge diversi soggetti tra cui biblioteche, librerie e associazioni culturali.

Torna anche a Parma Il Maggio dei Libri, la rassegna nazionale promossa dal Cepell (Centro per il libro e la lettura), dedicata alla promozione della lettura e della cultura diffusa. L’iniziativa porta libri e lettura anche in contesti non tradizionali, con l’obiettivo di coinvolgere chi.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Cultura, libri, letture e incontri: alla SMSBiblio arriva il “Maggio dei libri”Pisa, 24 aprile 2026 – Un viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo. Leggi anche: Anche la Biblioteca comunale F. Trinchera Senior partecipa al Maggio dei Libri 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Parma Pride 2026, il 16 maggio torna in città: Sarà una giornata politica; Comunicazione e stampa | Maggio, mese del caregiver familiare: tanti appuntamenti in città e provincia; Lautaro Martinez gioca Inter-Parma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio; Parma Clima, torna Figueredo: rinforzo immediato sul monte di lancio. Max Angioni a Parma: Anche meno, stand up comedy surreale e autoironica al Parco DucaleL’applauditissimo Max Angioni questa estate arriva a Parma grazie a Caos Organizzazione Spettacoli. L’appuntamento da non perdere è per martedì 28 luglio - ore 21:30 - al Parco Ducale con il suo ... gazzettadiparma.it Parma-Napoli, i convocati di Cuesta: risolto il dubbio Ondrejka. Torna anche AlmqvistCarlos Cuesta, allenatore del Parma, ha reso noti i nominativi dei 23 calciatori da lui convocati per la partita di domani alle ore 18:00 allo stadio Tardini contro il Napoli. Alla vigilia il tecnico ... tuttomercatoweb.com Torna l'Apemaga, letture e laboratori creativi nei parchi di Gallarate - facebook.com facebook CdS - #Inter, cambi a centrocampo: torna di moda Jones x.com