Anche la Biblioteca comunale F Trinchera Senior partecipa al Maggio dei Libri 2026

La Biblioteca comunale “F. Trinchera Senior” di Ostuni si unisce alla sedicesima edizione del Maggio dei Libri, una campagna nazionale dedicata alla promozione della lettura. L’evento è promosso dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura, coinvolgendo numerose istituzioni e biblioteche in tutta Italia. La partecipazione della biblioteca locale si inserisce nel programma di iniziative previste per questa edizione.

OSTUNI - La Biblioteca comunale “F. Trinchera Senior” partecipa alla campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, giunta alla sua sedicesima edizione e promossa dal Centro per il Libro e la Lettura insieme al Ministero della Cultura. L'iniziativa, che è partita il 23 aprile.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: "Maggio dei Libri 2026”: la Biblioteca del Vicolo promuove un tavolo di confronto Leggi anche: La ex filatura trasformata in biblioteca: e nella casa dei libri c'è anche un giardino Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Anche la Biblioteca comunale F. Trinchera Senior partecipa al Maggio dei Libri 2026; Vieni a lavorare in Puglia: talenti e imprese si incontrano per costruire opportunità; Lavoro, opportunità e futuro: a Ostuni arriva il Job Day Vieni a lavorare in Puglia; Taranto riparte il percorso per il nuovo Pug | primo incontro con l’urbanista Karrer. Maggio dei Libri 2026 Ogni libro è una creatura viva Biblioteca comunale F. Trinchera SeniorLa Biblioteca comunale F. Trinchera Senior partecipa alla campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggiodei Libri ... ostuninotizie.it Ostuni, Maggio dei Libri 2026 'Ogni libro è una creatura viva' presso la Biblioteca comunale F. Trinchera SeniorOSTUNI (BR) - La Biblioteca comunale F. Trinchera Senior partecipa alla campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri, giunta alla sua sedicesima edizione e promossa dal Centro ... giornaledipuglia.com Vieni a lavorare in Puglia: il 14 maggio il Job Day presso la Biblioteca Comunale di Ostuni Giovedì 14 maggio 2026, la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera Senior” di Ostuni ospiterà il Job Day “Vieni a lavorare in Puglia”, in programma dalle ore 10:00 a - facebook.com facebook