torna alla penna la pedalata del fagiolo zolfino

Questa domenica torna alla Penna, nel comune di Terranuova Bracciolini, la " Pedalata del Fagiolo Zolfino ", giunta alla sua terza edizione e ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi della primavera valdarnese. Un evento che, anno dopo anno, continua a crescere, richiamando appassionati delle due ruote da tutto il territorio e non solo. Organizzata dalle associazioni Festa alla Penna e Valdarno Bike Road, la manifestazione coniuga sport, natura e tradizione, offrendo ai partecipanti un’esperienza decisamente diversa dai soliti canoni tra le colline e i paesaggi tipici del Valdarno. Il percorso, pensato per essere accessibile a tutti, consente sia ai ciclisti più esperti sia a chi pedala per puro piacere di condividere una giornata all’aria aperta all’insegna della convivialità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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