Una pedalata per la pace | a marzo torna Bike4truce con quattro tappe da Milano a Bormio con Paola Gianotti

Da ilpescara.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paola Gianotti ha preso il via questa mattina da Milano con la sua bicicletta, dando il via alla quarta edizione di Bike4truce, una pedalata di 600 chilometri in quattro tappe fino a Bormio, per chiedere la sospensione dei conflitti armati e promuovere la tregua olimpica.

Quattro tappe in cui si attraverseranno Lombardia e Valtellina. Tutti coloro che vogliono, possono unirsi al gruppo autonomamente, iscrivendosi gratuitamente Da Milano a Bormio per sostenere e rilanciare il principio della tregua olimpica. Per chiedere la sospensione dei conflitti armati. In questo modo la fondazione Olos onlus, di cui presidente è Valerio Di Vincenzo, medico e ciclo-amatore pescarese, aderisce a una pratica antica ma mai così importante oggi. La tregua olimpica si attua durante i giochi olimpici, una settimana prima dell’evento sportivo e una settimana dopo la sua conclusione.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

