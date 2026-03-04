Autostrade tra sabato 7 e domenica 8 chiuso per lavori il tratto Valsamoggia-Modena sud

Tra sabato 7 e domenica 8 marzo, il tratto tra Valsamoggia e Modena sud sull’autostrada A1 sarà chiuso per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale. La chiusura sarà in vigore dalle 22 di sabato alle 6 di domenica, interessando il tratto verso Milano. Inoltre, sulla stessa autostrada, tra le 22 di sabato e le 6 di domenica, sarà chiuso anche il tratto tra Valsamoggia e Modena sud per lavori di manutenzione.